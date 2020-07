Verplicht mondkapje op in Catalonië: ‘De mensen zijn gewoon bang’

EU-lei­ders na hele dag onderons­jes samen rond de tafel

20:21 Meer dan zeven uur later dan gepland zijn de EU-regeringsleiders vanavond in Brussel dan toch bijeen gekomen. Na de hele dag koortsachtig overleg in wisselende groepjes zijn premier Mark Rutte en zijn collega’s letterlijk rond de tafel gaan zitten om tijdens het diner te proberen verdere bruggen te slaan in de slepende onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds.