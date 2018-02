Vervolging Netanyahu: corruptie of heksenjacht?

Omkoping, fraude en machtsmisbruik. De Israëlische politie doet de aanbeveling Netanyahu in staat van beschuldiging te stellen in twee corruptiezaken. In 'zaak 1.000' wordt Netanyahu verdacht van het veelvuldig aannemen van cadeaus in ruil voor wederdiensten. De Amerikaans-Israëlische Hollywoodproducent Arnon Milchan - bekend van de kaskraker Pretty Woman - en de Australische miljardair James Packer zouden Netanyahu sigaren, champagne, kleding en juwelen ter waarde van 228.000 euro hebben geschonken in ruil voor politieke gunsten. Netanyahu's politieke rivaal Yaïr Lapid, leider van centrumpartij Kulanu, is een kroongetuige. In 'zaak 2.000' wordt Netanyahu ervan verdacht met de uitgever van Israëls grootste krant te hebben onderhandeld over positieve media-aandacht. In ruil hiervoor zou de premier een concurrerende krant benadelen. Van deze gesprekken zijn in het geheim opnamen gemaakt door Netanyahu's voormalige stafchef, die in ruil voor strafvermindering zal getuigen.