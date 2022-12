Verwarring over kandidaatstelling Mike Pence voor presidentschap VS

Omstreden Kanye West hint op president­schap en dineert met ‘running mate’ Trump

Een week nadat oud-president Donald Trump eerder deze maand aankondigde in 2024 opnieuw mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen, dineerde hij met rapper Kanye ‘Ye’ West en de beruchte nationalist en openlijke racist Nick Fuentes. Trump liet dit zelf weten op zijn platform Truth Social terwijl Ye via Twitter aankondigde dat hij met Trump over het presidentschap heeft gepraat.

26 november