Verwoestende aanslag Somalië: 276 doden en 300 gewonden

Madrid vindt reactie Puigdemont over on­af­han­ke­lijk­heid Catalonië onvoldoende

9:51 Madrid neemt geen genoegen met de brief van de Catalaanse leider Carles Puigdemont. Hij riep vandaag op tot overleg over de situatie in Catalonië, terwijl de Spaanse regering had geëist dat hij helder zou maken of hij nou wel of niet de onafhankelijkheid had uitgeroepen.