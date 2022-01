Verwoestende brand in parlement Zuid-Afrika laait opnieuw op, man verdacht van brandstichting

Dit was 2021 Het verhaal achter deze foto: ‘We dachten niet in een limiet, we zeiden: wat past, dat past’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: vlucht uit Kaboel. Twintig jaar van militaire missies in Afghanistan eindigde in augustus in chaos. Met verbijstering keek de wereld naar de evacuatie vanaf het vliegveld van Kaboel. ,,Holy fuck, holy cow.”

29 december