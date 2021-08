Verzet tegen taliban houdt stand in onneembare vallei

Abdul en andere bewakers mogen met hun gezin naar Nederland

19 augustus Een groep van tien Afghaanse bewakers die in het verleden de Nederlandse troepen bijstonden, is op de lijst gezet voor evacuatie naar Nederland. Dat bevestigt hun advocaat Michael Ruperti tegenover deze krant. Ook hun gezinsleden komen in aanmerking. Onder hen is Abdul, die eerder deze week op deze site zijn verhaal deed.