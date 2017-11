Verzorgster overleeft aanval van tijger: Het was mijn eigen schuld

Haar doodsstrijd ging via sociale media de wereld over. Vanuit haar ziekenhuisbed vertelt Nadezhda voor het eerst over haar angst en wat er door haar hoofd ging op het moment dat het imposante dier haar wilde verscheuren. ,,Ik ben waarschijnlijk vergeten het hek te sluiten, toen ik zijn verblijf binnenging’’, zegt ze. ,,Hij kwam heel voorzichtig op me af en mijn eerste instinct was om hem te kalmeren door tegen Taifun te praten.’’ Ze zei: ‘Ga weg, laat me gaan’. Tijd om weg te lopen had de verzorgster niet. Ze hoopte dat het dier uit zichzelf achteruit zou gaan.



Het tegenovergestelde gebeurde. ,,Taifun duwde me tegen de grond. Hij brulde niet en leek niet agressief, maar beet me in mijn handen.’’ Met haar ellebogen en handen probeerde ze haar gezicht en hals af te schermen. Toen de greep van het dier verslapte, trachtte Srivastava zich om te draaien en weg te komen. Opnieuw zette Taifun zijn poten met vol gewicht op haar. ,,Ik kon niet inschatten of hij wilde spelen of niet. Het was vreselijk, het leek wel een droom.’’