Vier Amerikaanse burgers ontvoerd in Mexico, klopjacht begonnen

Nobelprijs­win­naar uit Belarus 10 jaar de cel in: ‘We moeten dit beschamen­de onrecht bestrijden’

De Belarussische Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski (60) is in zijn thuisland veroordeeld tot tien jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan geldsmokkel en financiering van ‘activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren’. Dat meldt de door hem opgerichte mensenrechtenorganisatie Viasna.