Vier chimpansees doodgeschoten in Zweedse dierentuin

Drie chimpansees wisten vandaag als eerste uit hun verblijf in Furuvik Zoo te ontsnappen. Zeven schutters en politie, die assisteerde met drones, werden ingeschakeld om de apen te lokaliseren. Buren van het park en dierentuinpersoneel werd geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden zolang de apen op de vlucht waren. In auto's verplaatsten de schutters zich door het park. Zij schoten twee apen dood, een derde bleef uit hun handen.

Chimpansees gevaarlijk voor mensen

De apen werden gedood om te voorkomen dat ze bezoekers iets zouden aandoen. Een dodelijke afloop was de enige optie omdat het park niet voldoende verdovingsmiddelen had, vertelt Annika Troselius, informatiemanager bij Parks and Resorts, dat eigenaar is van het park, aan Zweedse media. De dierentuin spreekt over een ongelooflijk trieste dag. ,,Niemand wilde dat dit zou gebeuren en we hebben alle reden om zelfkritisch te zijn.’’