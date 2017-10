Vier doden door brandstichting in crèche

May verliest vertrouwen binnen eigen partij

18:15 Een Brits parlementslid voor de Conservatieven vindt dat premier Theresa May moet opstappen. Ed Vaizey, minister van Cultuur ten tijde van het premierschap van David Cameron, stelt dat May het vertrouwen van haar eigen partij aan het verliezen is. Hij is het eerste parlementslid van de Conservatieven dat openlijk zijn twijfels heeft geuit over het aanblijven van May als partijleider.