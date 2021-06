Vier doden door neerstorten Russisch vliegtuig met parachutisten

Fransman schiet ex-vrouw dood, levenslan­ge straf in spraakma­ken­de femicide-zaak

17 juni Een rechtbank op het eiland Corsica heeft een levenslange celstraf opgelegd in de spraakmakende zaak rondom Julie Douib. De vrouw werd in 2019 doodgeschoten door haar ex-partner. Deze zaak leidde in Frankrijk tot grote acties tegen femicide (het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn).