Vier doden en 43 gewonden bij treinongeluk in Turkije

Canadese zakenman vermist in China

4:44 China heeft mogelijk opnieuw een Canadees vastgezet. Zakenman Michael Spavor nam contact op met het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken nadat hij door de Chinese politie was ondervraagd. Sindsdien is niets meer van hem vernomen en is niet bekend waar hij is. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie woensdagavond laat gezegd.