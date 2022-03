Vier doden na steekpartij door vermeende terrorist in Israël

De aanvaller was volgens veiligheidsbronnen van de krant Haaretz een bedoeïen die aanhanger was van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Zo verspreidde hij propaganda en probeerde hij eens de grens met Syrië over te steken om zich daar aan te sluiten bij de terreurorganisatie. Persbureau AP meldt verder dat het om een voormalige leraar op een middelbare school gaat. Hij zou al eens hebben vastgezeten om zijn vermeende banden met IS.