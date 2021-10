Vier jaar geleden ontvoerde zuster uit Colombia vrijgelaten in Mali

Nederlan­der partij bij proces tegen SS-bewaker (100): ‘Ik wil dat hij weet wat ie heeft aangericht’

7 oktober Chris Heyer (84) uit Leidschendam is donderdagmorgen in een Duitse rechtszaal geconfronteerd met een oud-bewaker van het concentratiekamp waar zijn vader in 1942 werd gefusilleerd. ,,Ik denk niet dat het hem iets doet’’, vertrouwt hij ons na afloop zuchtend toe.