Vier jongens uit Thaise grot bevrijd; Nederlandse hulp niet nodig

Eerder meldden Thaise media nog dat al zes jongens waren bevrijd. Mogelijk zijn de zwakste jongetjes - in tegenstelling tot wat voorzien was - als eerste gered, omdat de omstandigheden in de grot beter waren dan verwacht. De bevrijde jongens maken het volgens lokale media goed. De jongens maken deel uit van een jeugdvoetbalteam dat op 23 juni verdween tijdens een bezoek aan het grottencomplex. Door hevige regenval liepen delen van de grond onder water, waardoor de jongens niet meer zelf naar buiten konden komen. Duikers vonden de twaalf jongens en hun trainer pas afgelopen week terug. Ze zitten vast op zo'n vier kilometer van de ingang. Reddingswerkers zijn vanmorgen rond 10.00 uur (plaatselijke tijd, 5.00 uur Nederlandse tijd) begonnen met de reddingsoperatie . Rond 12.40 uur is de eerste van de twaalf jongens naar buiten gekomen. De tweede kwam tien minuten later.

Nederlandse hulp niet nodig

Aangezien het vooralsnog goed lukt de jongens door duikers te laten bevrijden, is pomphulp vanuit Nederland niet nodig. Het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck stuurt dan ook geen extra mankracht en materieel naar Thailand. Twee medewerkers van het bedrijf zouden vandaag met materieel aan het einde van de middag op een lijnvlucht naar Bangkok stappen. Het bedrijf had zelf een oplossing uitgedokterd om water weg te pompen. ,,Onze directeur heeft ter plekke van de gouverneur te horen gekregen dat inmiddels kinderen uit de grot zijn bevrijd. Omdat het zo voorspoedig verloopt, zijn de gouverneur en zijn technische team ervan overtuigd dat het ook met de andere kinderen gaat lukken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws.''

Morgen verder

De bevrijdingsoperatie met de duikers gaat pas morgen verder, aangezien reddingswerkers zich ongeveer tien uur lang moeten voorbereiden op de tocht door het grottenstelsel. De tijd om alle gestrande voetballers en hun coach uit de ondergelopen grotten van Tham Luang Nang in het noorden van Thailand te halen dringt. De verwachting is dat het de komende dagen opnieuw gaat regenen.



De tieners, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, en trainer zijn in vier groepen verdeeld om vervolgens door duikers naar buiten te worden gebracht. De eerste groep bestaat uit vier jongens, de anderen uit drie personen. De trainer zal met de laatste groep meegaan. Iedere jongen zal worden begeleid door twee duikers.



In totaal werden vandaag achttien duikers de grot in gestuurd om de jongens te redden. Door de reddingswerkers is drie tot vier dagen getraind. Onder de duikers zijn dertien buitenlanders. Afhankelijk van het weer kan het drie tot vier dagen duren voor iedereen uit de grot is. Vanmorgen werd nog geschat dat de eerste voetballertjes pas rond 16 uur onze tijd bevrijd zouden worden.