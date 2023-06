Vier na vliegtuigcrash vermiste kinderen levend gevonden in Colombiaanse jungle

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne verliest westerse voertuigen in tegenoffen­sief, Rusland blies volgens EU de dam op

De Oekraïense veiligheidsdienst zegt dat een telefoontje te hebben onderschept waaruit blijkt dat Russische troepen de dam van Kachovka in de regio Cherson hebben opgeblazen. En bij het tegenoffensief verliest Oekraïne westerse gevechtsvoertuigen, aldus het ISW. Dat moet echter niet gezien worden als indicatie dat het slecht gaat met de Oekraïense gevechten. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.