Vier of vijf tankers stuurloos in Golf van Oman na melding incident: ‘Eén schip geënterd’

UpdateVoor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten hebben minstens vier en mogelijk vijf tankers de controle over het roer verloren. Dat gebeurde kort nadat het agentschap UKMTO van de Britse marine een aanval meldde op een chemicaliëntanker op iets meer dan 110 kilometer van de kust bij Fajairah in de Golf van Oman. Militaire bronnen melden persbureau Reuters dat één schip is geënterd door Iraanse strijdkrachten of personen gelieerd aan Iran.

De eerste melding kwam via UKMTO, dat zich baseert op een derde partij. Het agentschap meldde een incident bij één schip en gaf verder geen nadere informatie over het ‘niet-piraterij-incident’ en het betrokken schip. Mogelijk gaat het om een kaping, stelde UKMTO vanmiddag. Refinitiv ship tracking data, dat de locaties en routes van schepen bijhoudt, wist op hetzelfde moment te melden dat chemicaliëntanker Golden Brilliant aangaf ‘not under command’ te zijn. Het schip, dat onder Singaporese vlag vaart, is door buitengewone omstandigheden niet in staat vrij te manoeuvreren. Vaak betekent dat dat de energiebron van het schip is uitgevallen. UKMTO raadt andere schepen in de omgeving aan erg voorzichtig te zijn en niet in de buurt te komen.

Ook de tankers de Queen Ematha, Jag Pooja en Abyss zouden stuurloos zijn, meldde MarineTraffic.com iets later. Het Britse dagblad The Times meldt aan het begin van de avond op basis van bronnen dat de Britten er vanuit gaan dat het schip Asphalt Princess (varend onder Panamese vlag) is geënterd, waarschijnlijk door Iraanse troepen of personen gelieerd aan Iran. Het zou het vijfde schip zijn dat in de problemen is gekomen. Ook Reuters kwam met het nieuws over de kaping.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de berichtgeving over de incidenten ‘verdacht’, meldt Reuters, en waarschuwt ervoor om een ‘sfeer van haat’ te creëren tegen Iran.

Drone-aanval

De vermeende aanvallen volgen niet lang na een aanval op olietanker Mercer Street in dezelfde regio. Dat schip, geëxploiteerd door de Zodiac Group van de Israëlische miljardair Eyal Ofer, kreeg vorige week voor de kust van Oman in de Arabische Zee een voltreffer bij een aanval met een drone. Het schip werd daarna onder escorte van het Amerikaanse vliegdekschip USS Ronald Reagan naar de kust van de Verenigde Arabische Emiraten gesleept. Twee bemanningsleden kwamen bij die aanval om het leven, een Brit en een Roemeen.

Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk beschuldigen Iran van die aanval. De aanval zet de toch al gespannen relatie van Israël met Iran verder onder druk. Iran ontkent elke betrokkenheid.

Entering

Incidenten tussen de grootmachten en Iran op de wateren van de voor olie zo belangrijke regio komen met enige regelmaat voor. In de zomer van 2019 liepen de spanningen ook enorm hoog op. De VS beschuldigden Iran toen in juli van het aanvallen van olietankers met zeemijnen. De Britten schaarden zich achter de VS. Iran enterde daarna een Britse olietanker.

Een maand daarvoor schoot Iran een drone van Amerika uit de lucht. Niet veel later deden de Amerikanen naar eigen zeggen hetzelfde.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: