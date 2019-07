Vier tieners aangeklaagd na aanval lesbisch koppel in Londense bus

Kromowidjo­jo door op de 50 meter vlinder­slag in Zuid-Ko­rea

5:22 Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de WK zwemmen in Zuid-Korea geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. In de series noteerde ze de 5e tijd (25,86). Ze was 00,47 seconde langzamer dan de Zweedse zwemster Sarah Sjöström die tegelijk met Kromowidjojo in het water lag en de snelste was tijdens de series.