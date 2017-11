Vietnam getroffen door tyfoon, minstens 27 doden

Tenminste 27 mensen zijn in Vietnam overleden als gevolg van de tyfoon Damrey. De tropische storm raasde voornamelijk over centraal en zuidelijk Vietnam. Tyfoon Damrey is de twaalfde zware storm die Vietnam dit jaar trof. De tropische storm kwam gisteren aan land, enkele dagen voordat in de regio een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC begint.