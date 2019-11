Vietnam pakt twee verdachten op na drama met Britse dodentruck

In de vrachtwagen met koeltrailer, die geparkeerd stond in Grays ten oosten van Londen, werden op 23 oktober de lichamen van 31 mannen en acht vrouwen ontdekt. Aanvankelijk dacht de Engelse politie dat het om Chinese migranten ging, later bleken er ook Vietnamese slachtoffers te zijn. Tien Vietnamese families hebben zich gemeld omdat ze vrezen dat er vermiste familieleden onder de doden zijn.



In de zaak zijn in Groot-Brittannië vijf mensen gearresteerd. Twee zitten nog vast. De 23-jarige Ier zou de vrachtwagen met koeltrailer naar het Belgische Zeebrugge hebben gereden. De trailer ging per boot naar Engeland waar een 25-jarige man de koelwagen heeft opgehaald. Deze 25-jarige man zit ook vast en is ook aangeklaagd voor onder andere doodslag.



Justitie riep vandaag twee Noord-Ierse broers op om zich te melden die worden gezocht in verband met de vondst van de doden. De 40-jarige Ronan Hughes en zijn broer Christopher (34) worden verdacht van doodslag en mensensmokkel. De politie publiceerde foto’s van het duo.