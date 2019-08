Vijf doden door vliegtuigongeval Mallorca

Terwijl Donald over Iran vergadert, struint Melania door een Franse bloemen­tuin

16:45 Bewust of onbewust: de kiekjes van het ‘partnerprogramma’, vandaag bij de G7 in Frankrijk, doen opvallend oubollig aan - tuttig zelfs. Terwijl de regeringsleiders zich achter gesloten deuren over zwaarwichtige zaken als de verhoudingen met Iran, Noord-Korea en China buigen, kijken hun vrouwen voor de ogen van de verzamelde wereldpers naar een riedeltje volksdansen, nippen onder toeziend oog van een Fransman met baret aan een glas bij een wijnproeverij of –zie hierboven- maken een ommetje door een tuin vol sierbloemen.