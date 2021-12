Vijf doden in Myanmar nadat legervoertuig inrijdt op demonstranten

Video Ongeloof bij Belgische topviro­loog om openhouden scholen: ‘We houden de motor niet tegen’

In België is het aantal besmettingen op scholen dubbel zo hoog als in de rest van de samenleving. De vooraanstaande viroloog Marc van Ranst reageert dan ook teleurgesteld op de beslissing om de lagere scholen de komende twee weken open te houden. ,,Men houdt de motor niet tegen.”

