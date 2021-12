Vijf doden in woning bij Berlijn: ‘Ouders en drie kinderen zaten in corona-quarantaine’

Het gaat om twee volwassenen van 40 jaar en drie kinderen van vier, acht en tien jaar. Hun stoffelijke overschotten vertonen steek- en schotwonden. ,,We gaan uit van moord c.q. doodslag”, verklaarde hoofdofficier van justitie Gernot Bantleon van het arrondissementsparket in Cottbus (Brandenburg). Hij kon niet bevestigen dat de slachtoffers in corona-quarantaine zaten, zoals enkele Duitse media meldden.