Vijf gewonden bij botsing gigantisch cruiseschip op toeristenboot in Venetië

Groep van acht klimmers vermist in Himalayage­berg­te

5:17 Een groep van acht klimmers wordt vermist in het Himalayagebergte. Van de klimmers is sinds 25 mei geen teken van leven meer vernomen. Vermoedelijk is de groep verrast door een lawine toen ze de Nanda Devi wilden beklimmen, met 7.434 meter de op een na hoogste berg in India.