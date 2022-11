Vijf jaar cel voor agent die Nederlander doodschoot na vlucht voor controle in Luxemburg

De politieagent die in 2018 in Luxemburg een Nederlandse automobilist (51) doodschoot nadat hij een verkeerscontrole had ontweken, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan drie jaar voorwaardelijk.

De rechtbank in Luxemburg-Stad achtte de inmiddels 26-jarige oud-agent - hij beëindigde zijn politieloopbaan na het schietincident - schuldig aan doodslag. De twintiger werd ook veroordeeld tot een boete van 5000 euro en moet daarnaast een schadevergoeding van 21.000 euro betalen aan de weduwe van zijn slachtoffer, melden Luxemburgse media.

De openbaar aanklager had 30 jaar cel geëist wegens moord. De destijds 22-jarige agent, die slechts een paar maanden in dienst was, zou hebben gewacht op een gelegenheid om zijn dienstwapen te gebruiken. De twintiger, omschreven als ‘iemand die een gevaar voor geweld vormt’, vuurde in april 2018 driemaal op de automobilist. Die had geweigerd te stoppen voor een verkeerscontrole en reed in zijn zwarte Mercedes volgens getuigen recht op de agent af. Toch was dat schieten volgens de aanklager ‘onnodig en ondoeltreffend’. De enige goede reflex zou zijn geweest om opzij te springen. Voor hem was het dan ook een ‘gerichte executie’.

Ervaren politieagenten en docenten van de politieacademie waren daarover ook unaniem tijdens hun getuigenissen: schieten op een auto om het voertuig te stoppen heeft geen zin. Voormalige collega’s verklaarden dat de beschuldigde een law-and-order mentaliteit had (orde en gezag). Volgens een psychiatrisch rapport had de twintiger ‘sadistische neigingen’.

Noodweer

De advocaat van de beschuldigde had om vrijspraak gevraagd omdat zijn cliënt volgens hem handelde uit noodweer (wettige zelfverdediging) en hij in een fractie van seconden moest beslissen. ,,Het was zijn leven of dat van de automobilist”, hoorde een verslaggever van L’essentiel de raadsman zeggen. Bovendien had de automobilist geen gevolg gegeven aan meerdere stopbevelen en was hij enkele maanden eerder betrokken geweest bij een achtervolging door de politie. Volgens de advocaat vormde hij een direct gevaar voor zijn cliënt en lokte daarmee diens reactie uit.

Quote De rechtbank erkende een soort zelfverde­di­ging light maar geen echte, wettige zelfverde­di­ging

De strafpleiter en de voormalige agent reageerden opgelucht na de uitspraak van de rechtbank maar zijn niet tevreden. ,,Mijn cliënt hoeft weliswaar niet terug naar de gevangenis (zijn voorarrest was langer dan de twee jaar cel die hij moet uitzitten) maar zijn veroordeling is niet eerlijk’’, zei hij tegen de krant. De rechtbank erkende weliswaar dat de automobilist de agent provoceerde, wat een aanzienlijke strafverlaging opleverde, maar veroordeelde hem wel. ,,Ze erkende een soort zelfverdediging light maar geen echte, wettige zelfverdediging. Daarmee is het een half gewonnen wedstrijd voor mijn cliënt. Ik denk dan ook dat we in beroep zullen gaan tegen de uitspraak.’’

Alles verloren

De twintiger stapte op 11 april 2018 uit zijn politiewagen nadat twee collega’s tevergeefs hadden geprobeerd om te voet in de straten van Bonnevoie-Sud de auto in te halen van de voor de verkeerscontrole gevluchte Nederlander. Die was daarna rond het zwembad gereden en had een kruising geblokkeerd. De jonge agent zou hem hebben verzocht uit te stappen. In plaats daarvan reed hij naar verluidt achteruit om vervolgens op de agent in te rijden.

Slachtoffer Richard Coolegem, die in Duitsland woonde, had voor het noodlottige schietincident al ‘alles verloren', schreef het Luxemburgse tijdschrift Lëtzebuerg Privat destijds op basis van verklaringen van mensen uit de omgeving van de in Duitsland wonende Nederlander. Zijn schetsten een ‘verontrustend beeld’ van zijn leven. Zijn vrouw wilde bij hem weggaan, er hing hem een celstraf boven het hoofd en daarnaast zou hij zijn baan wellicht verliezen. De man had ook een rijverbod. ,,Misschien was dit een wanhoopsdaad vanwege zijn problemen,’’ luidde het.

