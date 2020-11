Vijf jaar na aanslagen Parijs: wetenschap weerlegt tal van vastgeroeste ideeën

Lola (28) stierf in de Bataclan, haar vader ging in gesprek met vader van dader Samy

11 oktober Vijf jaar geleden richtten terroristen een bloedbad aan in de concertzaal Bataclan in Parijs. De vader van een slachtoffer en de vader van één van de daders ontmoetten elkaar twee jaar later. Hun gesprekken werden vastgelegd en verschijnen nu in boekvorm.