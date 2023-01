Vijf jaar na dood Wouter van Luijn op Mallorca eindelijk zicht op rechtszaak twee verdachten

Van Luijn kwam in de zomer van 2018 op 34-jarige leeftijd om het leven nadat hij ‘s nachts door meerdere mannen op straat, in een afgelegen buurt, was overvallen. Het Spaanse OM heeft maar één van de daders kunnen identificeren en eist acht jaar cel tegen hem vanwege dood door schuld en diefstal met geweld, zo meldt vandaag de krant Diario de Mallorca .

Krottenwijk

Van Luijn arriveerde in de nacht van 13 juli in een taxi met twee andere mannen bij de krottenwijk, Son Banya, even buiten Palma de Mallorca. Daar werd hij door een groep jongens overvallen, onder wie beklaagde Adrián H. E., die hem van 800 euro beroofde. Door de klappen die Van Luijn in het gezicht kreeg, raakte hij bewusteloos. De twee metgezellen van Adrián H. E. vluchtten in paniek in de taxi, terwijl de beklaagde de zwaargewonde Nederlander in een auto afleverde bij een ziekenhuis.