Vijf jaar paus Franciscus: Dit zijn vijf sleutelmomenten

De euforie was groot: op 13 maart 2013 werd kardinaal Jorge Mario Bergoglio gekozen tot bisschop van Rome. De eerste Latijns-Amerikaanse paus ooit beloofde veranderingen in de kerk, die ernstig verzwakt was na een groot aantal schandalen. Die veranderingen begonnen al vanaf dag 1.Op het balkon van de Sint-Pieter verscheen hij niet in het rode traditionele gewaad, maar in een wit kleed. Hij draagt ook verder zijn versleten gezondheidsschoenen en rijdt in een eenvoudige middenklasser. Maar wat bracht de paus in de eerste vijf jaar van zijn pontificaat tot stand?

Excuses aan homoseksuelen: Dat de katholieke kerk stappen zou zetten richting homoseksuelen, was lange tijd ondenkbaar. Voor het Vaticaan zijn homoseksualiteit niet zondig, maar homoseksuele handelingen zijn dat wel. Maar tijdens zijn eerste persconferentie sprak paus Franciscus: ‘Als iemand homo is en god zoekt en van goede wil is, wie ben ik om te oordelen?’ Drie jaar later maakte de paus voor het eerst in de geschiedenis excuses aan homoseksuelen. De manier waarop de kerk van Rome hen heeft behandeld, verdiende niet altijd een schoonheidsprijs, zei Franciscus.

Bruiloft hoog boven de wolken: Op de vlucht van Santiago naar Iquique in januari, hoog boven Chili, huwde paus Franciscus een steward en een stewardess. Carlos Ciuffardi en Paula Podest hadden de paus verteld dat ze sinds 2010 getrouwd zijn – maar alleen burgerlijk. ‘Omdat onze kerk werd verwoest door een aardbeving’, zei Carlos Ciuffardi. De paus vroeg spontaan: ‘Wil je trouwen?’ Hierop volgde de eerste bruiloft in de lucht met pauselijke zegen. Franciscus had ook een advies over de trouwringen: ze moeten niet te strak zitten, omdat ze dan pijn doen, maar ze moeten ook niet te groot zijn, omdat ze zouden kunnen vallen. Een tip voor het leven.

Katholieken en konijnen: Paus Franciscus neemt geen blad voor de mond. Tijdens een vlucht van de Filipijnen terug naar Rome in 2015 zei de 81-jarige kerkvorst dat katholieken zich niet verplicht moeten voelen om zich ongelimiteerd voort te planten: 'Sommige mensen geloven - excuseer de uitdrukking - dat om goede katholieken te zijn, ze als konijnen moeten zijn', zei hij met betrekking tot het verbod van pil of condoom in de katholieke kerk. Mag een paus zo spreken? Franciscus spreekt vrijuit. Maar echt revolutionair zou het geweest als hij het verouderde verbod op anticonceptie in de ban had gedaan.

Franciscus veroordeelt Armeense genocide:

Paus Franciscus is niet bang voor de Turkse president Erdogan als het erom gaat de Armeense genocide te duiden. In 2016 veroordeelde hij tijdens een bezoek in Armenië de volkerenmoord op de Armeniërs aan het begin van de 20ste eeuw. Hij stelde de genocide door het Turkse leger min of meer gelijk aan de Holocaust door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog – hoewel hij wist dat hij daarmee op gevoelige Turkse tenen zou stappen. Het land heeft altijd ontkend dat er sprake was van genocide.

'Helaas was die tragedie, die genocide, de eerste van een reeks vreselijke rampen uit de afgelopen eeuw. Die werden mogelijk gemaakt door verwrongen raciale, ideologische of religieuze denkbeelden waardoor de uitroeiing van complete volkeren mogelijk werd', zei Franciscus.

Opvallend was dat het woord genocide niet in de vooraf vrijgegeven tekst van de toespraak stond. Volgens het Vaticaan was afgesproken dat de paus zelf zou beslissen of hij het woord zou gebruiken.