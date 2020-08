Vijf medewerkers Nederlandse ambassade Beiroet gewond door gigantische explosie

Ook zijn vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet gewond geraakt. Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders. Het ministerie zoekt op dit moment uit hoeveel Nederlanders er in Beiroet zijn.

Totale chaos

Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid is de schade in de hoofdstad enorm. Complete gebouwen zijn weggevaagd. Ooggetuigen spreken van totale chaos.

In de omgeving van de haven was een flinke rookwolk in de vorm van een paddenstoel te zien. Daarna steeg een enorme oranje rookpluim boven de stad op. De knal was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop.

‘Ik zag een vuurbal’

In sommige wijken van de Libanese hoofdstad is de elektriciteit compleet uitgevallen. In de haven staan onder meer silo's en magazijnen. Een aantal van die gebouwen is compleet vernield. Ook kantoren en appartementen die kilometers verderop staan zijn ernstig beschadigd, waaronder het huis van de voormalige premier Saad Hariri.

Het leger en hulpverleners van het Rode Kruis zijn ingezet om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen. Veel bewoners zitten nog vast in hun huis. ,,Ik zag een vuurbal en rook boven Beiroet opstijgen”, vertelt een ooggetuige tegen persbureau Reuters. ,,Mensen schreeuwden en renden, bloedden. Balkons werden weggeblazen van de gebouwen. Glas in hoge gebouwen viel uiteen en viel op straat.”

Chemicaliën

Over de oorzaak van de explosie, die nog 250 kilometer verderop te horen was, is nog niet veel bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag is genomen. Ook is er sprake van een opslagplaats voor chemicaliën. De autoriteiten konden nog niet zeggen of het om een ongeluk of een aanval gaat. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Ondertussen maken ziekenhuizen in Beiroet zich ernstig zorgen om de grote hoeveelheid slachtoffers. Ze vragen inwoners om hun bloed af te staan. ,,Er is een dringende behoefte aan alle bloedgroepen”, staat in een tweet. Het ziekenhuis Hôtel-Dieu de France in Beiroet heeft inmiddels meer dan vijfhonderd gewonden behandeld en kan geen slachtoffers meer opvangen.

Tientallen slachtoffers worden op dit moment met spoed geopereerd. Officiële cijfers waren er ook een paar uur na de ontploffing niet. De minister van Volksgezondheid spreekt inmiddels van 3000 gewonden, maar die cijferes komen niet overeen met die van het Libanese Rode Kruis. Ondertussen hebben duizenden inwoners van Beiroet het noodnummer gebeld, weet het Rode Kruis.

Crisis in Libanon

Beiroet is de grootste stad en belangrijkste haven van Libanon. Er wonen circa twee miljoen mensen. Libanon maakt in de laatste decennia de ergste politieke en financiële crisis door, waardoor bijna de helft van de bevolking in armoede leeft. De minister van Buitenlandse Zaken van het land trad gisteren af en waarschuwde dat tegenstrijdige belangen het land in een ‘mislukte staat’ dreigden te veranderen.

Ondertussen laat Israël weten niets met de explosie te maken hebben. Ook het Witte Huis meldt de situatie nauwlettend te volgen. Inmiddels hebben landen als Frankrijk en Engeland laten weten te ondersteunen waar mogelijk.

In Libanon is voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.

Nederlanders in Beiroet

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten, wel dat er dus vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade in de stad gewond zijn geraakt door de ontploffing. Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van hen. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders.

De impact van de ontploffing is op onderstaande beelden goed te zien.

