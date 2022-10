Vijf nieuwe aanklachten tegen Duitse hoofdverdachte van ontvoering en moord Maddie McCann

De 45-jarige Christian Brückner is aangeklaagd voor drie verkrachtingen en twee keer seksueel misbruik van kinderen in Portugal tussen eind 2000 en juni 2017, maakte justitie in Duitsland bekend. De aanklachten staan los van de spraakmakende zaak-McCann. Maddie verdween op bijna vierjarige leeftijd op 3 mei 2007 uit het vakantieverblijf van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. De mysterieuze zaak spreekt al vijftien jaar tot de verbeelding.

Brückner zit in Duitsland een celstraf van zeven jaar uit voor de verkrachting van een vrouw in 2005 in Praia da Luz. Hij is nu aangeklaagd voor drie andere, gewelddadige verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen, allemaal in Portugal. De slachtoffers waren 10, 11, 14, 20, en boven de 70 jaar oud. Brückner zou zijn acties gefilmd hebben. Het seksueel misbruik vond plaats op een speelplaats en een strand. Een van de verkrachtingen vond niet ver plaats van waar de Britse peuter verdween.