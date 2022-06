Vijf Republikeinen wilden gratie van Trump, Sean Penn bij hoorzitting

Het gaat om Mo Brooks, Matt Gaetz, Andy Biggs, Louie Gohmert en Scott Perry. De vijf Republikeinen waren aanwezig bij een vergadering met de president in december 2020, waar gesproken werd over mogelijkheden om de verkiezingsresultaten te veranderen. Ze vroegen naar de mogelijkheid van een zogeheten preventief pardon, dat de president kan verlenen voordat er een straf is opgelegd of iemand zelfs maar schuldig is bevonden aan een misdaad.

Een preventief pardon is in de VS niet gangbaar, maar is wel eerder voorgekomen. Gerald Ford gaf er in 1974 een aan zijn voorganger Richard Nixon. Die had ontslag genomen vanwege het Watergate-schandaal, maar er waren nog geen aanklachten tegen hem ingediend.

Sean Penn bij hoorzitting

Acteur Sean Penn was donderdag een opvallende aanwezige bij de publieke hoorzitting. Hij was naar eigen zeggen slechts aanwezig om ,,als burger te observeren”, meldt CNN.

,,Ik denk dat we allemaal hebben kunnen aanschouwen wat er op die bewuste 6 januari is gebeurd en nu gaan we kijken of het recht zal zegevieren”, aldus de 61-jarige Penn, die naast verschillende politieagenten zat.

Tijdens de hoorzittingen in Washington probeert de commissie aan te tonen dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump een grote rol heeft gespeeld in het bestormen van het Capitool door zijn aanhangers. Hij meende dat de verkiezingsuitslag onjuist was en de huidige president Joe Biden ten onrechte als nieuwe president verkozen was. Volgens de commissie zou Trump zijn volgers hebben opgehitst om naar het Capitool te gaan en vervolgens urenlang niets gedaan hebben om de ontstane chaos op te lossen. Ook zou Trump meegewerkt hebben aan een plan om op 6 januari de verkiezingsresultaten te veranderen.

Penn staat erom bekend zich al jarenlang in te zetten voor mensenrechten en schroomt niet regelmatig uit te halen naar politici. In februari was hij nog in Oekraïne om een documentaire op te nemen waarin bewoners hun waarheid over de Russische invasie zullen vertellen.