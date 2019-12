Vijf verdachten van moord op journalist Khashoggi krijgen de doodstraf

Khashoggi (59) werd in oktober vorig jaar op het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een speciaal Saoedisch commandoteam dat daarvoor uit Riyad was overgekomen. Khashoggi was daar om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk.



De journalist schreef onder meer voor The Washington Post regelmatig kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Na internationale druk heeft de Saoedische leiding de misdaad toegegeven.