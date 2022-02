Vijf VN-medewerkers ontvoerd in Jemen, vermoedelijk door terreurbeweging Al-Qaida

Volgens de Jemenitische autoriteiten vond de ontvoering plaats in de zuidelijke provincie Abyan en is het vijftal naar een onbekende locatie gebracht. Het gaat om vier Jemenieten en één buitenlander. De woordvoerder van de Verenigde Naties liet in een reactie weten op de hoogte te zijn van de ontvoering, maar geen uitspraken te doen.

Ontvoeringen vinden heel regelmatig plaats in het door oorlog en armoede verscheurde Jemen. Onder andere Al-Qaida is actief in Jemen. De meeste gijzelaars komen vrij, nadat losgeld is betaald.