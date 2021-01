Vijfde slachtoffer aardverschuiving Noorwegen gevonden

Vrouwtje gevonden voor zeer zeldzame schildpad in Vietnam: ‘Beste nieuws van het jaar’

2 januari Er is opeens weer hoop voor de met uitsterven bedreigde populatie Yangtze-weekschildpadden. Het voor zover bekend laatste mannetje is niet meer alleen nu er in een groot Vietnamees meer een vrouwtjesschildpad is ontdekt. ‘Dit is het beste nieuws van het jaar, misschien wel van het laatste decennium', melden lokale natuurbeschermingsorganisatie.