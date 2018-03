Vijfsterrenbeweging grootste partij in Italië, rechts vormt grootste blok

De verkiezingen leveren volgens de exitpolls vermoedelijk geen duidelijke winnaar op. De rechtse partijen lijken wel het grootste blok in het parlement te zullen vormen. Maar het is nog onduidelijk of ze voldoende stemmen hebben om over een meerderheid te beschikken.

De coalitie die onder meer wordt aangevoerd door ex-premier Silvio Berlusconi zou tussen de 33 en 36 procent van de stemmen hebben gekregen. De centrumlinkse alliantie onder leiding van de Democratische Partij (PD) van huidig premier Paolo Gentiloni zou kunnen rekenen op 25 tot 28 procent van de stemmen.

Het slechte weer en de onvrede over de huidige politieke situatie zouden veel Italianen hebben tegengehouden om te gaan stemmen, zo zei de correspondent van de NOS Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. Wel stonden er lange rijen voor sommige stembussen, wat te maken had met een combinatie van de verandering van het kiesstelsel en verkeerd gedrukte of verkeerd bezorgde stembiljetten.

In Palermo gingen circa tweehonderd stembureaus uren later open dan de bedoeling was, omdat de stembiljetten niet deugden en opnieuw gedrukt en bezorgd moesten worden.

Ook in Rome zijn er lange rijen voor stembureaus ontstaan. Burgemeester Virginia Raggi van Rome heeft kiezers opgeroepen in verband met wachttijden voor de bureaus op tijd te gaan stemmen, in ieder geval minstens een uur voor de sluiting om 23.00 uur.

Ontblote activiste

Oud-premier Silvio Berlusconi, leider van Forza Italia, werd bij het uitbrengen van zijn stem belaagd door een activiste van vrouwenrechtenbeweging Femen. Ze had op haar ontblote bovenlichaam de tekst 'Berlusconi je bent verleden tijd' aangebracht. De activiste werd uiteindelijk door de lijfwachten van Berlusconi naar buiten gebracht.

Italië kiest een nieuw Huis van Afgevaardigden (Tweede Kamer) van 630 zetels en 315 leden van de Senaat. Het nieuwe kiesstelsel weert erg kleine partijen. Twee grote coalities, een centrumrechtse en een centrumlinkse, een eurosceptische protestpartij en een nieuwe radicaal linkse partij zijn de kansrijkste deelnemers.