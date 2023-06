Vijftal in duikboot hield wereld in spanning, terwijl honderden migranten verdronken op Middellandse Zee

De ene bootramp is de andere niet. Vijf mensen in een duikbootje hielden de halve wereld dagen in spanning, maar door honderden slachtoffers op de Middellandse Zee raken we (schijnbaar) minder geroerd. Wat is dat toch?