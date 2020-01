Vijftien fietsen weg bij spectaculaire kraak: Buit loopt op tot zo’n 150.000 euro

Turkse verpleger weigert Belgische patiënt hand te geven: ‘Omdat het in de Koran staat, zei hij’

8:28 Een Belgische vrouw wist niet wat ze hoorde toen ze vrijdag een verpleger van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder (nabij Maastricht) de hand wilde schudden. De man zou dat hebben geweigerd, omdat hij zich dan ‘ritueel’ zou moeten wassen. ,,Ik was zijn patiënt en hij wou me niet eens aanraken”, aldus de vrouw. Het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest.