Vijftien jaar cel voor leider Vietnamese mensensmokkelaars

De rechtbank van Brugge zag de 45-jarige Vietnamees Vo Van Hong als de leider van een meedogenloze mensensmokkelorganisatie. De zaak was volgens de rechter van ,,een zelden geziene ernst”. Hij wees op de kille omgang van de smokkelaars met hun slachtoffers, die ze steevast ‘kippen’ of ‘goederen’ noemden. Ze werden op cynische wijze uitgebuit en afgeperst, aldus de rechter. In totaal stonden 23 mensen terecht in deze zaak. Zeventien medeplichtigen kregen eveneens celstraffen variërend van 1 tot 10 jaar. Ook zes Belgische taxichauffeurs die de bendeleden en hun slachtoffers vervoerden van de ene naar de andere halte op hun weg naar Engeland, werden veroordeeld. Vijf kregen vrijspraak omdat ze niet wisten wie ze in hun auto hadden.



De gruwelijke dood van de Vietnamese migranten, in oktober 2019, schokte de wereld. 39 mensen tussen de 15 en 44 jaar werden dood gevonden in het Britse graafschap Essex. Ze lagen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge vertrokken was. Onder de slachtoffers waren drie minderjarigen. Allemaal willende ze de armoede in Vietnam ontsnappen en allemaal kwamen ze door verstikking om het leven. Vorig jaar werden in Engeland al vier mensen vanwege de zaak veroordeeld tot lange straffen. Ook in Vietnam moesten zeven medeplichten de cel in voor hun aandeel.