Vijftig criminelen plunderen banken in Brazilië: gijzelaars vastgebonden op vluchtauto’s

De politie heeft naar eigen zeggen twee daders kunnen pakken. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.

Twee arrestaties

De bende zette ook drones in om de straten in de gaten te houden terwijl ze de stad binnenkwamen en later toen ze op de vlucht sloegen. Dat laat de lokale politie weten tijdens een persconferentie.

Soortgelijke bankovervallen

Meer dan 350 agenten werden opgeroepen om de aanvallers met behulp van twee helikopters op te sporen. Eén van de doelwitten was een filiaal van Banco do Brasil, een opslagplaats voor contant geld. Eind december vorig jaar waren er twee soortgelijke bankovervallen gepleegd in de steden Cametá en Criciúma, beiden waren gericht op dezelfde bank als nu. Daarbij werden ook wegen afgezet en politiebureaus aangevallen. Volgens de politiechef is het te vroeg om te zeggen dat de bankovervallen gerelateerd zijn. De overval doet volgens bewoners ook denken aan een soortgelijke roofoverval in 2017 op een onderneming in de stad.