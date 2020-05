Virus bereikt grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Het coronavirus heeft, zoals werd gevreesd, in Bangladesh het grootste vluchtelingenkamp ter wereld bereikt. Bijna een miljoen Rohingya uit Myanmar verblijven daar al jaren in de kampen rond de grensstad Cox Bazar. Er zijn inmiddels vier gevallen van COVID-19 bevestigd.

Dat ook de overvolle Rohingyakampen getroffen zou worden door het coronavirus was volgens specialisten onvermijdelijk, ondanks alle best effectieve quarantainemaatregelen van de regering van Bangladesh. Brabander Willem Sools (39) van hulporganisatie Save the Children was weken vanuit Londen en Eindhoven bezig met het opzetten van een coronaziekenhuis voor het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Vorige week reisde de verpleegkundige met een specialisatie in virussen met een speciale vlucht van de Britse regering af naar Cox Bazar.

Volgens een woordvoerder van Oxfam Bangladesh, een andere hulporganisatie, zijn de ,,ergste angsten bevestigd nu het virus de overbevolkte kampen treft waar veel mensen lijden aan reeds bestaande gezondheidsproblemen.” De besmette vluchtelingen zijn afgezonderd in het Balukhali-isolatiecentrum.

Overweldigd

Ondanks de inspanningen van internationale hulporganisaties en de regering van Bangladesh, is de gezondheidszorg in de vluchtelingenkampen beperkt, aldus een lokale woordvoerster van Save the Children. Er zijn naar schatting 2.000 ventilatoren in heel Bangladesh, waar 161 miljoen mensen wonen. In het vluchtelingenkamp zijn nauwelijks faciliteiten.

Met soms 40.000 mensen samengepropt op een vierkante kilometer vluchtelingenkamp is het onmogelijk om daar sociale afstand te bewaren. Mensen delen water- en toiletvoorzieningen, waardoor het ook ondoenlijk is de vereiste strikte hygiëne te handhaven, aldus Oxfam. Alsof dat niet erg genoeg maakt de regio zich op voor een cycloon die vandaag of morgen nog meer leed kan brengen.