Vlaamse bieb houdt boeken met Zwarte Piet, maar koopt geen nieuwe meer in

,,Bij aankoop van nieuw materiaal is er wel aandacht voor een politiek correcte weergave’', zegt Jessica Jacobs van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie in De Standaard .

In België wordt de discussie over Zwarte Piet ook ook al langer gevoerd. Maar het verwijderen van boeken is nog een stap te ver. Wel is het aanbod van boeken in Vlaanderen aan het veranderen. Uitgeverijen willen geen boeken met afbeeldingen van Zwarte Piet meer drukken en uitgeven. Enkele weken geleden vernietigde uitgeverij Clavis uit de voorraad bijvoorbeeld nog 7000 boeken met teksten of afbeeldingen van Zwarte Piet.