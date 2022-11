Vlaamse crèche per direct gesloten nadat kindje werd vastgebonden met ducttape

Vlaamse autoriteiten hebben per direct de vergunning van een kinderdagverblijf in Keerbergen nabij Mechelen ingetrokken na een melding over een kind dat in zijn slaapzakje was vastgebonden aan het bed met ducttape. De crèche werd gesloten nadat toezichthouder Opgroeien een foto had ontvangen van de situatie nadat het vorige week al was ingeseind.

Opgroeien ontving op 7 november een eerste ernstige zorgmelding, die de ‘fysieke en psychische integriteit van minstens één kind schaadde’. Op 10 november volgde een foto, waarop te zien is hoe een kind in zijn slaapzak aan bed is gebonden met ducttape. Het kinderdagverblijf wuift de aantijgingen weg. ,,Pure laster. Dit is een wraakactie van een misnoegde ex-werkneemster.”

Het agentschap Opgroeien is nu een onderzoek begonnen naar de zaak en heeft het kinderdagverblijf vooralsnog voor twee maanden gesloten. ‘Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen’, aldus het agentschap. Voor de 18 kinderen die er verbleven is voorlopig geen oplossing gevonden. Mippie en Moppie 2 is een van de zes vestigingen in vier verschillende gemeenten van dezelfde groep. De andere vestigingen blijven gewoon actief en zijn niet betrokken in het onderzoek.

Lawaai

Volgens de ouders kwam het nieuws als een verrassing. ,,Er waren wel signalen, maar je stelt je daar geen vragen bij,” vertelt een ouder. ,,Mijn zoontje huilde vaak na een dagje crèche, buren hoorden soms lawaai, en er was een groot personeelsverloop. Eén keer kwam mijn kind mank thuis, maar kinderen vallen nu eenmaal,” klinkt het. Door de onmiddellijke schorsing worden de ouders van de 18 kinderen voor een voldongen feit gesteld. Agentschap Opgroeien bracht hen een eerste keer op de hoogte van de beslissing op vrijdag 11 november. ,,Ik ben er niet goed van. Je vertrouwt die mensen ten slotte de zorg van uw kind toe. Nadien blijkt dat ongegrond. Wie weet wat daar nog is gebeurd.”

Agentschap Opgroeien geeft meer uitleg bij de schorsing. ,,Na een melding op donderdag 10 november, werd de vergunning van kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 wegens hoogdringendheid geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen. Het kinderdagverblijf kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing, maar dat bezwaar werkt niet opschortend”, klinkt het.

,,We begrijpen dat deze beslissing een enorme impact heeft voor de ouders van de kinderen die er werden opgevangen”, gaat de instantie verder. ,,Ouders moeten nu al zeker tijdelijk op zoek naar een nieuwe opvangplek voor hun baby’s of peuters: ze kunnen hiervoor terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Keerbergen. Zij proberen de getroffen ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente kan een beroep doen op de mogelijkheid om tijdelijke vervangcapaciteit te creëren. Daarbij kunnen organisatoren die aan de voorwaarden voldoen een subsidie krijgen om tijdelijk de kinderen die getroffen worden door de schorsing, op te vangen”, klinkt het nog.

Geen onbesproken blad

Volgens M.B., de oprichtster van het kinderdagverblijf, gaat het om lasterpraktijken van een verbolgen ex-werkneemster. ,,Er waren al meerdere functioneringsgesprokken met de persoon in kwestie. We waren van plan haar te ontslaan, en dan doet ze dit.” Nog volgens M.B. nam zette de opvoedster het tafereel in scène, en bracht ze het Agentschap Opgroeien op de hoogte. ,,Het is gewoon verschrikkelijk. Mijn dochter staat op instorten. Wij zijn een goede crèche, vraag dat maar aan onze ouders en werknemers. Zij hebben al verklaard dat hier nooit vreemde dingen gebeuren.”

Ook Liesbeth Claesen (CD&V), gemeentelijk bestuurder met als portefeuille kinderopvang, ontving nog nooit eerder meldingen over onregelmatigheden bij Mippie en Moppie. ,,Ik ben gechoqueerd. Het nieuws kwam als een totale verrassing,” klinkt het. De gemeente werd gelijktijdig met de ouders van de beslissing op de hoogte gesteld door het Agentschap Opgroeien. ,,Hun onderzoek van het Agentschap Opgroeien moet nu uitwijzen wat er aan de hand is.” Tot nu toe meldden drie ouders zich bij de gemeente aan om op zoek te gaan naar alternatieve opvangmogelijkheden.

M.B. is geen onbesproken blad. Zo zou een ex-werkneemster in het verleden meermaals klacht hebben ingediend bij Kind&Gezin, de voorloper van Opgroeien, wegens wanpraktijken in de opvang, onder meer voor het vastbinden van kinderen. Opmerkelijk: M.B. sleepte haar voormalige werkneemster in 2017 voor de rechter wegens laster en eerroof. M.B. wilde een schadevergoeding van 114.000 euro, maar kreeg uiteindelijk ongelijk van de rechter. ,,Hier zijn wij het slachtoffer,” gaat M.B. verder. ,,Ik houd de crèche al achttien jaar open, met hart en ziel. Wij zien de ouders graag, wij zien de kindjes graag. We zullen er alles aan doen om mijn levenswerk in ere te herstellen."

Volledig scherm De brief van het Agentschap Opgroeien waarin de reden tot sluiting wordt uiteengezet. © rv