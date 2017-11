Vlaamse journalist live op tv aangevallen tijdens rellen in Brussel

De Vlaamse televisiejournalist Karel Lattrez van de commerciële omroep VTM is gisteravond live op televisie aangevallen in Brussel. Hij moet zijn verslag onderbreken nadat hij een tik krijgt van omstanders. Ook zijn collega van de publieke omroep VRT moest zijn live-verslag staken, maar hij bleef ongedeerd. De relschoppers waren aanwezig op een demonstratie tegen slavernij in Libië, maar de demonstratie liep al gauw uit in rellen. De politie heeft 71 jongeren aangehouden, en één agent heeft een schedelbreuk opgelopen.