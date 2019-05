Vlaamse Lieselot reed drie jaar geleden vriendin dood, nu weer aanrijding onder invloed

Een werkstraf van 125 uur, zes maanden rijverbod en een boete van 3.000 euro: die straf kreeg Lieselot M. uit Lo-Reninge nadat ze in 2016 een van haar beste vriendinnen doodreed. De 31-jarige vrouw raakte toen na een avondje stappen van haar weghelft en reed frontaal tegen een auto die in tegengestelde richting reed. In die wagen zat Elien Van Ryckeghem uit Brugge. Haar partner en bestuurder Dirk De Vriese overleefde het ongeval, Elien had minder geluk. Zij overleefde het niet.

Uit vaststellingen bleek dat doodrijdster Lieselot M. 155 kilometer per uur reed, waar de maximumsnelheid 90 was, en dat ze vlak voor de fatale botsing nog versnelde. Ze had bovendien 1,74 promille alcohol in haar bloed. De straf van de politierechter was dus relatief mild. M. zelf verklaarde in de rechtbank heel veel spijt te hebben en was zelfs aanwezig op de uitvaart van haar overleden vriendin.