Vlaamse moet kiezen tussen haar zoontje óf 24 bulldogs

Heidi is in het Vlaamse Beringen de bekendste hondenfan. Ze is gek op de Engelse bulldog. Zo gek, dat ze alle 24 bij haar in huis wonen. Volgens de kinderbescherming is dit 'zeer problematisch' voor Heidi's 6-jarig zoontje Alex. ,,Onbegrijpelijk", vindt Heidi, want haar zoontje is gezond en zielsblij met al zijn huisdiertjes. ,,Hij is heel gelukkig met zijn trouwe vrienden, dit is zo moeilijk", zegt ze snikkend.