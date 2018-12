Vlaamse nationalisten blijven bij ‘nee’ voor Marrakesh

Peter De Roover, de fractieleider van de Vlaamse nationalisten, deed vanmiddag zijn uiterste best om een verzoenende toon aan te slaan. ,,Wij steken onze hand uit’’, zei hij tijdens een debat in de commissie Buitenlandse Zaken. ,,We kunnen elkaar niet vinden over Marrakesh. We schuiven het dus beter opzij om over te gaan tot de orde van de dag. Even goede vrienden.’’ Ook benadrukte hij nog maar eens dat zijn partij de regering niet wil laten vallen. Met andere woorden: aan ons zal het niet liggen.