Vladimir hielp Nederlanders bij busdrama Ecuador door met stenen raam van bus in te slaan

Liefdesre­la­tie kost gevaarlij­ke topcrimi­neel de kop, stond op EU Most Wanted

De Spaanse Guardia Civil heeft een drugscrimineel opgepakt die was opgenomen in de EU Most Wanted-lijst, de lijst met de gevaarlijkste criminelen uit Europa. De 56-jarige H.P. uit Estland leefde onder een valse identiteit in de provincie Alicante in Spanje. De politie kwam de man op het spoor nadat ze zijn geliefde konden opsporen.

5 oktober