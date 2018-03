Vliegmaatschappij na dode hond in bagagerek opnieuw in de fout

HondenwisselUnited Airlines en honden, het blijkt deze week geen gelukkige combinatie. Een dag nadat een puppy stikte in het bagagerek van een toestel van de maatschappij, was er een nieuw incident met een hond. Toen een Amerikaans gezin na een binnenlandse vlucht zijn hond wilde oppikken bij het bagageloket, stond er een andere hond op hen te wachten. Hun huisdier bleek op weg naar Japan.

Quote Ze hadden geen idee waar Irgo was Kara Swindle Kara en Joseph Swindle landden dinsdag met hun twee kinderen in Kansas City. Het gezin is bezig met de verhuizing van de westkust van Amerika naar Wichita in het midden van het land. Na hun vlucht met United Airlines begaven ze zich naar het bagageloket om hun 10-jarige Duitse herder op te pikken.



Irgo zou de reis in het ruim van het vliegtuig hebben doorgebracht. Maar in plaats van hun herder stond een grote Deense dog hen op te wachten. Irgo was in een ander vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij op weg naar Japan.

Al snel ontstond paniek bij het gezin Swindle. Ze hadden de herder geadopteerd toen hij vier jaar oud was. Het dier was sindsdien onderdeel van het gezin geworden. ,,Ze hadden geen idee waar hij was'', zegt Kara. De vrouw, toch al emotioneel over de verhuizing, barstte in tranen uit.

Irgo zou juist meegaan op zijn eerste vlucht. De hond heeft last van een oorinfectie en had zijn medicijnen nodig, aldus Kara. Pas om half drie 's nachts kreeg het gezin te horen, dat Irgo was aangetroffen in Japan. Bij het vertrek vanuit Denver bleken de twee honden omgewisseld omdat hun benches er hetzelfde uitzagen.

Bagagerek

Het nieuws over de wissel kwam gisteren naar buiten, vlak nadat de maatschappij onder vuur was komen te te liggen om een dode puppy in het bagagerek van een ander vliegtuig van de maatschappij. De jonge Franse buldog was maandag tijdens een vlucht van United overleden nadat een stewardess opdracht had gegeven de draagtas met de hond in het bagagevak boven de stoelen te stoppen.



De hond stierf tijdens een vlucht van Houston naar New York. Het elfjarige baasje zei de stewardess te hebben gewaarschuwd. ,,We zeiden zoiets als: 'het is een hond, het is hond'. En zij zei: dat maakt niet uit. Je moet hem nog steeds opbergen'', zei een ooggetuige. Een andere passagier sprak dat tegen en zei dat de medewerkster niet leek te beseffen dat een dier in de tas zat.

Het gezin stelt dat de puppy ongeveer twee uur blafte. Daarna werd het dier stil. Door de turbulentie moesten het meisje en haar moeder blijven zitten. De luchtvaartmaatschappij sprak in een verklaring over een misverstand. De stewardess zou niet hebben geweten dat een hond in de tas zat.

Het ministerie van Transport is een onderzoek begonnen naar de omstandigheden waaronder de hond overleed. Senator John Kennedy vroeg United-directeur Scott Kirby per brief om tekst en uitleg. De politicus wijst erop dat volgens officiële cijfers bij United meer dieren zijn overleden dan bij andere Amerikaanse maatschappijen.

Excuses

De vliegmaatschappij bood de familie Swindle snel haar excuses aan. Volgens Kara had haar hond tijdens de 16 uur lange vlucht geen water gekregen. Hij vliegt binnenkort terug naar het gezin en komt naar verwachting vanavond (lokale tijd) aan in Wichita.