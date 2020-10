Vliegtuig Amerikaanse marine stort neer in woonwijk

Trumps advocaat Giuliani ontkent misdraging in nieuwe Bo­rat-film: ‘Keiharde leugen’

22 oktober De voormalig burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ontkent met klem dat hij zich ongepast heeft gedragen tijdens de opnames van de nieuwe Borat-film. Daarin is te zien dat hij een hand in zijn broek laat glijden in aanwezigheid van, wat hij denkt, een 15-jarig meisje.