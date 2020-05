Vliegtuig crasht vlak voor landing in woonwijk Pakistan: ‘minstens twee overlevenden’

Een van de overlevenden is Zafar Mahmood, CEO van de Punjab Bank. Hij verkeert in stabiele toestand, aldus premier Murad Ali Shah van de zuidelijke provincie Sindh die de man in een ziekenhuis ontmoette. Op beelden op Twitter is te zien hoe Mahmood op een brancard wordt gelegd nadat enkele mannen hem uit het puin hebben gehaald. Er kunnen nog meer overlevenden zijn, zei een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij Pakistan International Airlines.

Vlucht PK8303 met aan boord 99 passagiers en acht bemanningsleden stortte omstreeks 09.30 uur lokale tijd neer op een residentiële woonwijk van de stad Karachi. Volgens een ziekenhuisdirecteur zijn al acht lichamen en vijftien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Daarbij gaat het om wijkbewoners.

Motoren uitgevallen

De oorzaak van de vliegramp is nog niet bekend. ,,Het laatste wat we van de piloot hoorden, was dat hij een technisch probleem had”, zei PIA-woordvoerder Abdullah H Khan in een videoverklaring. De piloot stuurde een noodsignaal naar de verkeerstoren en vertelde de luchtverkeersleiders dat beide motoren waren uitgevallen bij zijn tweede landingspoging, zo is te horen op een gespreksopname die online werd geplaatst.

Ooggetuigen meldden aan lokale tv-stations dat ze het vliegtuig rond de luchthaven zagen cirkelen voordat het in de woonwijk neerstortte.

De Airbus 320 was vertrokken uit de Pakistaanse stad Lahore. De internationale luchthaven bij Karachi staat bekend als een van de drukste van het land.

Pakistaanse leger

Het vliegtuig kwam neer in een dichtbevolkte buurt. Er circuleren beelden van een ravage in een woonwijk met veel zwarte rook en vlammen. De burgemeester zegt dat zeker vijf huizen zijn verwoest. Het Pakistaanse leger voerde een reddingsoperatie uit.

Volgens de BBC zijn veel hulpdiensten ter plaatse. ,,We proberen het aantal inzittenden te bevestigen, maar we gaan nu uit van 99 passagiers en 8 bemanningsleden”, zegt Abdul Sattar Khokhar, woordvoerder van de Pakistaanse luchtvaartautoriteit.

Volledig scherm Reddingswerkers en politie blussen een brokstuk op de rampplek met water. © AFP

Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet en zoekt uit of er Nederlanders in het vliegtuig zaten.

Ziekenhuizen paraat

Het ongeluk gebeurde enkele dagen nadat het land de commerciële vluchten weer had hervat. Vliegtuigen werden tijdens de lockdown vanwege de coronapandemie aan de grond gehouden. Zeker een maand mochten er geen binnenlandse vluchten plaatsvinden.

De crash vond ook plaats op het moment dat de Pakistanen zich voorbereiden op het einde van de Ramadan en het begin van het Suikerfeest. Lokale nieuwszenders stellen dat veel inzittenden daarom op reis waren om familie te bezoeken.

Volgens de Pakistaanse krant Dawn is de noodtoestand uitgeroepen in alle ziekenhuizen in de omliggende omgeving. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt tegen de krant: ,,Ik bid voor de familieleden van de inzittenden. We blijven op transparante wijze informatie verstrekken.”

Oorzaak

Mogelijk zijn problemen met het landingsgestel of de motoren de oorzaak. Een woordvoerder van PIA vertelt aan persbureau Reuters: „Het laatste wat we hoorden van de piloot is dat hij met technische problemen kampte. Hij kreeg te horen dat twee landingsbanen vrij waren. Maar hij besloot een doorstart te maken.”

Volledig scherm Archiefbeeld van de luchthaven in Karachi. © AP

Volledig scherm Een vliegtuig van de vliegmaatschappij Pakistan International Airlines. © AFP